В Україні створять додаток для відслідковування контактів з інфікованими на COVID-19

Новини технології:Мінцифра зробить додаток, який попереджатиме про можливий контакт із хворим, та контролюватиме дотримання карантину та самоізоляції.

Міністерство цифровий трансформації працює над додатком, який контролюватиме дотримання карантину і самоізоляіціі, також в планах - реалізація моніторингу можливого контакту з хворим.

Про це повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

"Мова йде про обов'язковий контроль для хворих і добровільний - для тих, хто самоізолювався, через зняття у випадковий період часу геолокації і FaceID. Упевнений, що це допоможе зупинити поширення вірусу. Також через додаток хворі зможуть замовляти продукти і ліки онлайн, повідомляти про стан здоров'я", - пояснює Федоров.

У подальшому майбутньому Мінціфра буде працювати над моніторингом контакту з хворою людиною.

"Наступним кроком стане реалізація моніторингу можливого контакту з хворим. Ідея полягає в застосуванні широкої мережі qr-кодів в магазинах, таксі та інших громадських місцях. Відразу наголошу, що це добровільно. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо попередити його про можливий контакт з хворим. Знову, ніякого гео-орієнтування (стеження) та іншого. Плюс ми працюємо над створенням майданчики, де будуть зібрані цифрові послуги, які підприємці надають безкоштовно за своєю ініціативою ", - резюмує Федоров.