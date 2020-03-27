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Huawei представив новий "розумний" годинник

Huawei представив новий "розумний" годинник
19:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: theverge.com

Новини технології:Стартова ціна пристрою, який також має GPS, в Європі становить від 199 євро. Сам годинник буде доступний вже у квітні.

Китайська компанія Huawei представила новий «розумний» годинник Huawei Watch GT 2E. Про це повідомляє The Verge.

«Huawei представив новий спортивний «розумний» годинник», - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, у Huawei Watch GT 2E завантажені 100 різних фізичних вправ для тренування та має можливість зберігати до 500 пісень.

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Годинник має екран з органічнийм світлодіодом та 4ГБ пам'яті. Пристрій може функціонувати впродовж 14 діб без підзарядки. Користувачі зможуть пірнати з Huawei Watch GT 2E на глибину до 50 метрів.

Як повідомлялося, американська компанія Wyze, яка займається розробкою пристроїв для "розумного будинку", представила фітнес-браслет Wyze Band із голосовим асистентом від Amazon – Alexa.

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Huawei, Технології, Гаджети, Годинник.
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