Якщо бажаєш заробляти завдяки сторінці у інстаграм, тоді ця інструкція для тебе

Новини технології:Сьогодні інстаграм є не лише однією із найпопулярніших соціальних мереж, а й потужним майданчиком для заробітку.

Адже глобальна аудиторія інстаграму складає понад 1 мільярд користувачів. Тому бізнес, в якому використовуються можливості інстаграму, є таким популярним і прибутковим.

В Україні цією соціальною мережею, згідно з даними 2019 року, користуються понад 11 мільйонів користувачів, основна аудиторія – це люди від 18 до 29 років, пише видання Homebiznes.

Заробити у інстаграмі може кожен бажаючий. Потрібно лише правильно обрати напрям, у якому ви зможете домогтися успіху. Але для початку вам потрібні дві передумови: залучити якісних підписників та стати їхнім лідером "думок".

Чому бренди платять гроші власникам інстаграм-акаунтів

Все тому, що так вони отримують доступ до вашої аудиторії, і сподіваються заробити гроші на тому, якщо ваші підписники куплять або порекомендують їхні продукти. Проте ви повинні мати велику аудиторію.

До того ж, важлива не сама кількість, а якість аудиторії. Адже хоча велика кількість підписників збільшує ймовірність з’явитися в стрічках інших користувачів, не всі будуть реагувати на ваші пости. Ви повинні розуміти, що навіть якщо у вас є лише 100 фоловерів (підписників, – Сім’я 24), які будуть реагувати на ваші пости, у вас є можливість заробляти гроші.

Як отримати "якісних" підписників у інстаграмі? Є загальні поради для бажаючих побудувати бізнес в інстаграмі, не залежно від напрямку. Для початку вивчіть основи SEO та SMM (просування у інтернеті та соціальних мережах). Це допоможе самостійно просувати свій бізнес в соцмережі та оволодіти основами та найпростішими стратегіями просування.

Розділ з біографією – один із найважливіших в акаунті. Незалежно від того, чи є ви вже бізнесменом чи просто новачком, що створив акаунт для заробляння грошей, вам потрібно мислити стратегічно. Біографія – це дуже важливий розділ облікового запису, де ви можете представитися своїм відвідувачам в перший раз. Тому робіть текст простим, чітким і лаконічним.

Крім того, ваша фотографія чи логотип бренду повинні бути чіткими та високоякісними.

Звертаємо увагу, що ви можете вести не тільки особистий блог, але також бути адміністратором тематичних пабліків – наприклад, публікувати смішні відео, огляди книг, новини шоу-бізнесу, новинні статті вашого міста, тощо.

Коли і як часто публікувати пости

Західними маркетологами проводилось дослідження, де при аналізі більше 100 тисяч повідомлень в інстаграм було виявлено, що велика частота створення постів прямо-пропорційна швидкості приросту підписників.

Вам потрібно просто виділити певний час для щоденної роботи в інстаграмі. Важливий і правильний час для постів – краще розміщувати повідомлення під час обідньої перерви та коли люди їдуть на роботу (вранці або ввечері). Крім того, будні дні є кращими для створення постів, ніж вихідні.

Чому важливо відповідати на коментарі? Користувацький контент підвищує лояльність та надійність вашого бренду (аккаунту). Тому, не залишайте жоден коментар без відповіді. Ви навіть можете створити хештег і стимулювати своїх підписників надсилати вам свій контент, який буде відображатися у вашому профілі.

Як оформлювати пости

У вас є 2000 символів, щоб створити креатив, розповісти історію і показати унікальність вашого бренду. Але вам потрібно знати свою аудиторію і бути готовим експериментувати. Навіть декілька слів та емоджі можуть додати додаткової привабливості до вашого посту.

Конкуренція в інстаграмі дуже висока, тому розмиті та нудні картинки не будуть мати успіху. Виділяйтеся, створюючи відеоконтент. Адже відео – це крутий формат для візуальної комунікації і відмінний спосіб додати трохи цікавості у вашу розповідь.

Подружіться з впливовими блогерами. Якщо ви хочете швидко рости, вам потрібна зовнішня допомога, щоб привернути увагу до себе. Є кілька способів як це зробити:

Перший – це взаємний піар. Згідно із цією стратегією, ви шукаєте акаунти і просите їх ділитися своїми повідомленнями в обмін на те, що ви поділіться їх постами.

– це взаємний піар. Згідно із цією стратегією, ви шукаєте акаунти і просите їх ділитися своїми повідомленнями в обмін на те, що ви поділіться їх постами. Другий спосіб – купити пост. Ви можете купити пост із згадкою або рекомендацією себе, в записі блогера з великою кількістю підписників.

Чому важливі історії в інстаграмі

Тим, хто дійсно хоче заробити в інстаргамі, рекомендуємо публікувати близько 5 історій щодня. Ви можете написати текст на фотографії або створювати якісні відео, які привернуть увагу аудиторії. Загалом, інстаграм винагороджує за творчість, ви автоматично виділяєтеся, коли стратегія публікації відрізняється від інших брендів.

Але ніколи не займайтеся накруткою підписників! Бо ця маніпуляція не принесе вам ніякої користі. По-перше, яка користь від неактивної аудиторії? По-друге, накручені підписки видно неозброєним оком. По-третє, це задоволення не безкоштовне, проте краще ці кошти спрямувати на правильне просування – рекламу у блогерів, тощо.

Перші кроки у інстаграмі

Якщо ви тільки створили новий акаунт у інстаграмі, то ось перші кроки, які ми вам радимо зробити для залучення перших підписників:

Заповнити розділ "Біографія"

Завантажити мінімум 20-50 фотографій з описом, щоб нові користувачі заходили не в порожній акаунт.

Покликати всіх своїх друзів і родичів підписатися та полайкати (а краще і прокоментувати) фотографії. Щоб у записі була активність і нові користувачі бачили це.

Дуже активно лайкати та коментувати підписників конкурентів у своєму місті/регіоні, тощо.

Але будьте готові до того, що грошова віддача від бізнесу прийде не відразу. У більшості випадків вкладення в інстаграм окупаються за деякий час. Миттєвий прибуток тут ви навряд чи отримаєте.

Заробіток в інстаграмі

Рекламні пости – це, мабуть, найпростіший та найпоширеніший спосіб заробітку на теренах інстаграму. Єдина важлива умова – у вас має бути досить підписників, щоб заробляти на рекламних постах.

Зазвичай, "пропускний квиток" до цього починається з 10 тисяч підписників, однак, і при меншій аудиторії можна заробляти на рекламі в інстаграм – тільки дохід буде дещо скромнішим. Головне, щоб вся ваша аудиторія була справжньою.

Алгоритм заробітку: Ви створюєте рекламний пост (це може бути фотографія або відео), вставляєте фірмовий хештег, згадуєте посилання для просування бренду, ділитеся ним зі своєю аудиторією та згодом отримуєте гроші.

Скільки можна заробити на рекламі в інстаграмі

Сума вашого доходу буде залежати від багатьох факторів. Однак, зауважимо, що блогу з аудиторією в 30 тисяч чоловік по силам заробити за місяць від 10 тисяч гривень. Ціна на рекламні пости в інстаграмі формується виходячи з кількості підписників, їх якості та від активності.

Що продають в інстаграмі? Товари: продукти харчування, одяг та взуття, квіти, вироби handmade, аксесуари, предмети декору та посуд, косметика тощо; Послуги: дизайнери, веб-майстри, фотографи, художники, психологи, бізнес-тренери, юристи, салони краси, спортивні комплекси, розважальні проєкти тощо. На сьогоднішній день майже будь-який товар або послугу можна продати за допомогою інстаграму. Найголовніше – правильно подати.