Apple готує вихід новин окулярів

Компанія Apple розробляє фірмові окуляри з технологіями доповненої і віртуальної реальності, які, можливо, будуть називатися Apple Glasses. Вони можуть вийти у 2021 або 2022 році.

Видання опублікувало першу фотографію контролера для цієї гарнітури – і він дуже схожий на аналогічний пристрій від VR-очок HTC Vive Focus.

Це побічно підтверджує чутки про те, що Apple використовують технології HTC для роботи над власним VR/AR-проектом. Про це ще у 2017 році писав Bloomberg.

Apple's AR glasses will be Launch by 2022https://t.co/UZaJqHWK9r pic.twitter.com/ExWUuKnjTv