Apple готує вихід новин окулярів

Новини технології:Нові окуляри можуть вийти у 2021 або 2022 році.

Компанія Apple розробляє фірмові окуляри з технологіями доповненої і віртуальної реальності, які, можливо, будуть називатися Apple Glasses. Вони можуть вийти у 2021 або 2022 році.

Видання опублікувало першу фотографію контролера для цієї гарнітури – і він дуже схожий на аналогічний пристрій від VR-очок HTC Vive Focus.

Це побічно підтверджує чутки про те, що Apple використовують технології HTC для роботи над власним VR/AR-проектом. Про це ще у 2017 році писав Bloomberg.

Apple's AR glasses will be Launch by 2022https://t.co/UZaJqHWK9r pic.twitter.com/ExWUuKnjTv — National Chronicle (@NC_Chronicle) March 27, 2020

Також згадується, що Apple працює над новою AR-грою – «Боулінг на пішохідному переході». За задумом, у ній користувачі повинні збивати кеглі на іншій стороні дороги, поки чекають зеленого сигналу світлофора.

Розробники з'ясували, що поки цю гру можна запустити тільки на перехресті поряд з офісом Apple у Каліфорнії, де вона, ймовірно, і створюється.