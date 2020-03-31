Відомий відеохостинг не працював: деталі

Новини технології:Користувачі відеосервісу YouTube повідомили про збої в роботі сайту.

У роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій.

Про це повідомляє портал Downdetector.

Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 7 до 9 години ранку за київським часом.

Більшість користувачів (68%) поскаржилися на роботу переглядів відео. 23% відзначили проблеми з вебсайтом, а 7% - із завантаженням відео на платформу.

Скарги надходили зі США, країн Європи, Японії та інших країн.

Як повідомлялося, у роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який відчули користувачі української столиці.