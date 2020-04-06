Створено корисний додаток для смартфонів Stopp Corona

Новини технології:Австрійський Червоний Хрест запустив додаток для смартфонів Stopp Corona, який анонімізованим чином фіксує зустрічі людей, щоб повідомити про контактування.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Додаток доступний для завантаження в Google Play Store та Apple Store з 25 березня. Встановити його можуть лише користувачі смартфонів в Австрії.

Ключовим елементом додатку є так званий "щоденник контактів", де анонімізовано зберігаються усі особисті зустрічі з допомогою "цифрового рукостискання": кожному користувачу присвоюється згенерований унікальним чином цифровий ідентифікатор і коли користувач відкриває додаток та запускає з допомогою Bluetooth пошук розташованих поруч пристроїв, йому пропонується відмітити у своєму "щоденнику контактів" пристрій людини поруч.

При чому, відмітити один одного потрібно обом користувачам. Передусім здійснювати таке "цифрове рукостискання" потрібно колегам по роботі, під час поїздки в громадському транспорті – загалом при усіх контактах, які тривали понад 15 хвилин, коли відстань між особами була менше 2 метрів, або ж коли контакт відбувався у закритому приміщення (авто чи кімната) і тривав понад 15 хвилин.

Нинішня версія додатку передбачає лише ручне внесення користувачів у "щоденник контактів". Однак планується оновлення, яке дозволить проводити "цифрові рукостискання" автоматично: контактування з іншими пристроями відбуватиметься, якщо користувачі наближаються один до одного на відстань в 1 метр.

У новій версії вже буде можливість пройти самоперевірку на виявлення коронавірусу шляхом заповнення схваленої медиками анкети. Якщо в результаті додаток дійде висновку, що користувач міг заразитися, то він автоматично надсилатиме push-повідомлення тим людям зі "щоденника контактів", з якими користувач контактував упродовж останніх 48 годин, з проханням про самоізоляцію.

У випадку ж лікарського підтвердження захворювання на COVID-19 користувач матиме змогу сам здійснити анонімне інформування усіх своїх останніх контактів. Такі контакти отримають повідомлення, що в одного з користувачів додатку, з яким вони контактували, підтверджено інфікування, зазначатиметься, коли це сталося, однак номер телефону чи інші персональні дані інфікованої людини при цьому не надаватимуться. Від поінформованих таким чином користувачів вимагається залишатися під домашнім карантином, а при появі симптомів коронавірусу звернутися по телефону за медичною допомогою.

Аби не було зловживання функцією інформування про зараження, додаток вимагатиме перед відправкою повідомлення надати номер мобільного телефону, який в Австрії прив’язаний до конкретної особи. Лише у такому випадку можна буде ідентифікувати користувача Stopp Corona, а до цього часу він залишатиметься анонімним і дані користувачів та їх контакти зберігаються лише на їх кінцевих пристроях.

Наразі завантаження додатку Stopp Corona є добровільним. Водночас окремі представники австрійської влади не виключили, що встановлення додатку у подальшому може бути й обов’язковим для всіх користувачів смартфонів, що викликало критику з боку опозиції та окремих експертів. Поки уряд Австрії вивчає усі можливості та варіанти застосування сучасних технологій для стримування поширення нового коронавірусу.