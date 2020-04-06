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Запустили конкурс IT-проектів, які боряться з пандемією

Запустили конкурс IT-проектів, які боряться з пандемією
17:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини технології:Боротьба з COVID-19, на IT-конкурс подали вже 630 заявок.

На конкурс IT-проектів HackCorona, яке запустило Міністерство цифрової трансформації України, вже подали 630 заявок.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні останній день подачі заявок на конкурс IT-проектів, які допомагають у боротьбі з коронавірусом. Призовий фонд 4 000 000 грн. Вже надійшло 630 проєктів! Такого рівня подачі проєкти — розуміння їх глибини авторами, створених MVP, — я не бачив давно", - заявив він.

Федоров додав, що подалися абсолютно різні проєкти: взаємодопомоги, телемедицина, виробництво 3D-масок, чат-боти з AI, онлайн-освіта тощо.

Створено корисний додаток для смартфонів Stopp Corona

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації України запустило національний конкурс HackCorona для боротьби з коронавірусом.

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Пандемия, Технології, Коронавірус, IT-проекти, HackCorona.
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