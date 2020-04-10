TikTok пожертвує $375 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Новини технології:У компанії заявили, що хочуть зробити свій внесок у цій непростій ситуації.

Соціальна мережа TikTok виділить 375 мільйонів доларів на заходи протидії поширенню коронавірусу та підтримку медиків. Про це йдеться у блозі компанії.

«Ми зобов'язуємось виділити 250 мільйонів доларів на підтримку медичних працівників, освітян та місцевих громад, які сильно постраждали від глобальної кризи. Подальші зобов’язання включають в себе кошти на рекламу у розмірі 25 мільйонів доларів, щоб допомогти довіреним організаціям надавати важливу інформацію щодо охорони здоров’я, та ще 100 мільйонів доларів на кредити для бізнесу, який прагне відновитися», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом.

За даними сайту Worldоmeter, станом на ранок 10 квітня у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 летальних, 356 673 людини одужали.