Apple та Google через Bluetooth відстежуватимуть контакти хворих на коронавірус

Новини технології:Найближчим часом компанії хочуть впровадити цю функцію безпосередньо у свої операційні системи - iOS та Android.

Компанії Google та Apple анонсували створення спільної системи, що дозволить відстежувати поширення коронавірусу. Про це інформує портал TechCrunch.

"Інженерні команди Apple та Google об'єдналися, щоб створити децентралізований інструмент відстеження контактів, що допоможе людям дізнатися, чи контактували вони з носієм захворювання COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Новий інструмент працюватиме таким чином:

Дві людини перебувають поруч короткий проміжок часу. Їхні смартфони через Bluetooth обмінюватимуться анонімними ідентифікаторами, що змінюються кожні 15 хвилин. Пізніше в однієї з цих двох осіб діагностується COVID-19, її дані потрапляють до офіційного додатку органів охорони здоровʼя.

Після цього, за згодою хворого, у нову систему передаються його ідентифікатори зустрічей протягом останніх 14 днів. Людина, яка вступила в контакт з хворим, через той самий додаток від органів охорони здоровʼя отримує сповіщення про контакт з інфікованим.

Наголошується, що поки Google та Apple планують випустити для цієї мети окремий додаток.