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У Дніпрі із масок для дайвінгу створили захисні маски для лікарів
У Дніпрі із масок для дайвінгу створили захисні маски для лікарів

У Дніпрі із масок для дайвінгу створили захисні маски для лікарів

У Дніпрі із масок для дайвінгу створили захисні маски для лікарів
11:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Дніпровська медична академія

Новини технології:Переваги такої системи в тому, що пацієнт має вільне дихання, забезпечена герметичність та ергономічність.

Волонтери Дніпропетровської медичної академії розробили унікальну маску для індивідуального захисту медичного персоналу від COVID-19, скориставшись позитивним досвідом з Європи. Про це повідомляє сайт Дніпропетровської медичної академії.

“Модифікації масок для пірнання зараз використовують в усьому світі як засіб індивідуальної безпеки. У Дніпрі цей проєкт також втілився у реальність. Компанії-виробники масок для пірнання відгукнулися на потреби медичної спільноти і безкоштовно виклали файли з 3D-моделями конекторів для вірусно-бактеріальних фільтрів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що система адаптації пірнальної маски дуже проста — спершу прибирається дихальна трубка, на її місце монтується надрукований пластиковий конектор, до нього приєднується дихальний вірусно-бактеріальний фільтр.

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Переваги такої системи в тому, що пацієнт має вільне дихання, забезпечена герметичність та ергономічність, а також можна уникнути пролежнів обличчя при тривалому використанні.

За особливої потреби така система може бути підключена до апарату ШВЛ у режимі самостійного дихання під постійним позитивним тиском. Такий підхід у лікуванні ускладнень COVID-19 вказаний у проміжній інструкції ВООЗ.

Оскільки місія виключно волонтерська, тому кожна виготовлена система безкоштовно потрапить до лікарів-анестезіологів, середнього медперсоналу, які працюють в лікарнях першої хвилі м. Дніпра та Дніпропетровської області, що контактують з COVID-19.

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Компанія Інтерпайп підтримала ініціативу волонтерів медичної академії та придбала 54 маски італійського виробництва та конектори до них. Перша партія модифікованих масок вже надійшла до лікарень Дніпра, Нікополя та Новомосковська.

В Україні станом на ранок суботи, 11 квітня, зареєстровано 2511 випадків зараження коронавірусом, 73 особи померли.

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Медики, Маски, Днипро, Коронавірус.
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