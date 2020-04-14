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В Україні створили капсулу для переміщення хворих

В Україні створили капсулу для переміщення хворих
18:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Капсула

Новини технології:Працівники Центру екстреної медицини протестували капсулу - транспортували "хворого", фіксували транспортний ізолятор у «швидкій» та подавали в нього кисень.

Підприємці у Кременчуці Полтавської області виготовили першу герметичну капсулу для транспортування хворих на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації.

"На випробування до Полтавського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф сьогодні привезли транспортний ізолятор для інфікованих хворих. Його виготовила кременчуцька компанія «Креатив-агромаш», що займається виробництвом силосів та резервуарів для зберігання різних речовин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, керівник робіт Юрій Андрієвський розповів, що капсула важить 16 кг, виготовлена із герметичного матеріалу, має маску, прибори для подачі кисню, компресор і фільтри для знезараження повітря. В ізолятор вмонтовані рукавиці-манжети, щоб лікарі могли проводити будь-які маніпуляції без контакту з хворим.

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За словами керівника відділу медицини катастроф Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Володимира Мохначова, ідея створення транспортного ізолятора з'явилася лише тиждень тому. Тепер, після тестування медиками, перший експериментальний зразок направили на доопрацювання і згодом повернуть у Полтаву.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

На Полтавщині зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом.

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Медицина, Капсула, Технології, Винахід, Коронавірус.
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