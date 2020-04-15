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Apple відкрили доступ до даних про пересування людей для боротьби з COVID-19

Apple відкрили доступ до даних про пересування людей для боротьби з COVID-19
10:00 Сьогодні Телеграф Фото: unsplash

Новини технології:Компанія Apple випустила інструмент аналізу даних Apple Maps, який допоможе службам охорони здоров'я світу проаналізувати, як користувачі пересуваються.

"Apple випустила інструмент для аналізу тенденцій даних пересування від Apple Maps, щоб підтримати ефективну роботу, проведену по всьому світу, для пом'якшення поширення COVID-19", - йдеться в заяві.

Дані про пересування користувачів можуть надати корисну інформацію місцевим органам влади і органам охорони здоров'я, відзначили в компанії.

В Apple запевнили, що продовжують дбати про захист приватної інформації своїх користувачів, і особи при визначенні запитів про маршрути залишаться нерозголошеними.

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Apple, Карта, Компания, Телефон, Геолокация, Технології, Користувачі.
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