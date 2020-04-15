Apple відкрили доступ до даних про пересування людей для боротьби з COVID-19

"Apple випустила інструмент для аналізу тенденцій даних пересування від Apple Maps, щоб підтримати ефективну роботу, проведену по всьому світу, для пом'якшення поширення COVID-19", - йдеться в заяві.
Дані про пересування користувачів можуть надати корисну інформацію місцевим органам влади і органам охорони здоров'я, відзначили в компанії.
В Apple запевнили, що продовжують дбати про захист приватної інформації своїх користувачів, і особи при визначенні запитів про маршрути залишаться нерозголошеними.
Як повідомлялося, у світі станом на 15 квітня коронавірусом інфіковані 2 млн осіб.