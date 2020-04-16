В Україні запустили сайт де описується застосування ліків при Covid-19

Новини технології:Державний експертний центр МОЗ запустив інформаційний ресурс - про застосування ліків при Covid-19.

Про це з посиланням на Державний експертний центр.

"Через поширення коронавірусної інфекції всі країни мають однаковий виклик: брак доказової бази, результатів тривалих клінічних випробувань ліків, що застосовуються при лікуванні Covid-19. Наші експерти оперативно збирають і аналізують ті дані, які ми можемо отримати на сьогоднішній день: з реального лікарської практики різних країн, наукових статей, рекомендацій органів охорони здоров'я, проміжних висновків досліджень. Це величезний масив інформації, який експерти ДЕЦ опрацьовують і надають до Міністерства охорони здоров'я для використання у протидії Covid-19", - зазначила директор Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко.

За її словами, ці дані важливі також для лікарів і пацієнтів: потрібно мати надійне джерело достовірної інформації про ліки, яке ми створили і регулярно наповнюємо оновленою інформацією.

Зараз інформаційний ресурс складається з п'яти розділів: антисептики, жарознижуючі препарати, противірусні засоби, ліки, що впливають на імунну відповідь, і ліки, які застосовуються для неінфекційних захворювань при Covid-19.

Інформацію будуть оперативно доповнювати і оновлювати новими даними і результатами досліджень, які будуть з'являтися.

Інформаційний ресурс covid19.dec.gov.ua закликає приймати всі препарати, крім антисептиків, після (телефонної) консультації з вашим сімейним лікарем і за його призначенням.

Проект створений з метою поширення достовірної та експертної інформації, систематизованої експертами Державного експертного центру МОЗ на основі даних ВООЗ та офіційних державних установ, включаючи регуляторні установи лікарських засобів різних країн світу (щодня обробляється інформація з понад 50 країн світу, які страждають від Covid-19).

Державний експертний центр МОЗ - уповноважена Міністерством охорони здоров'я України спеціалізована експертна організація в сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів. Державний експертний центр МОЗ також є головною організацією у сфері фармаконагляду, стандартизації медичної допомоги та медичного, в тому числі фармацевтичного, обслуговування.