Скільки буде жити коронавірус при різних температурах

Як з’ясувалося, при 22°C вірус активний до 7 днів та зникає лише до другого тижня.
Про це повідомляє The Lancet Microbe. Вчені зі Школи громадської охорони здоров'я при Університеті Гонконгу перевірили живучість збудника коронавірусу SARS-CoV-2.
Коронавірус чутливий до тепла
Вчені вирішили перевірити живучість інфекції при різних температурах та з'ясували, що найкраще він тримається при 4°С. При такій температурі зниження його концентрації (титру) розпочалося лише на 14-й день.
Дослідники поступово нарощували тепло та виявили, що час інактивації вірусу почав скорочуватися лише при 22°C. Натомість:
У зв'язку з пандемією, експерти неодноразово наголошували на тому, що поки що краще відмовитися від використання готівки, на поверхні якої живе безліч видів мікробів та патогенних бактерій. Для цього 5 мікролітрів вірусної культури нанесли на різні поверхні за допомогою піпетки. Зазначимо, що відносна вологість повітря під час експерименту була приблизно 65%.
Скільки COVID-19 тримається на поверхнях
"Хоча SARS-CoV-2 може бути стабільним в сприятливому середовищі, він чутливий до стандартних методів дезінфекції… Якщо ви хочете захистити себе, дотримуйтесь правил гігієни, часто мийте руки та намагайтеся не торкатися обличчя, рота або носа", – зазначили дослідники.
Вчені закликають надавати перевагу безконтактному виду платежів та дотримуватися правил гігієни.