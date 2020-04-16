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Скільки буде жити коронавірус при різних температурах

Скільки буде жити коронавірус при різних температурах
17:48 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Вчені з університету Гонконгу перевірили живучість збудника коронавірусу SARS-CoV-2 при різних температурах.

Як з’ясувалося, при 22°C вірус активний до 7 днів та зникає лише до другого тижня.

Про це повідомляє The Lancet Microbe. Вчені зі Школи громадської охорони здоров'я при Університеті Гонконгу перевірили живучість збудника коронавірусу SARS-CoV-2.

Коронавірус чутливий до тепла

Вчені вирішили перевірити живучість інфекції при різних температурах та з'ясували, що найкраще він тримається при 4°С. При такій температурі зниження його концентрації (титру) розпочалося лише на 14-й день.

Дослідники поступово нарощували тепло та виявили, що час інактивації вірусу почав скорочуватися лише при 22°C. Натомість:

  • При 22°C коронавірус був активними до 7 днів та зникав до другого тижня;
  • При 37°C коронавірус зникав на другий день;
  • При 56°C збудник інфекції зник через пів години;
  • При 70°C SARS-CoV-2 зник через п'ять хвилин.

У зв'язку з пандемією, експерти неодноразово наголошували на тому, що поки що краще відмовитися від використання готівки, на поверхні якої живе безліч видів мікробів та патогенних бактерій. Для цього 5 мікролітрів вірусної культури нанесли на різні поверхні за допомогою піпетки. Зазначимо, що відносна вологість повітря під час експерименту була приблизно 65%.

Скільки COVID-19 тримається на поверхнях

  • Вчені виявили, що коронавірус найдовше тримається на гладких поверхнях.
  • Натомість з цигаркового паперу або серветок він зникав вже через 3 години.
  • 3 поверхонь обробленої деревини та тканин збудник інфекції зникав тільки на другий день.
  • Натомість на банкнотах та склі SARS-CoV-2 тримався близько чотирьох днів.

Чому тренування вдома це краще ніж у тренажерному залі

"Хоча SARS-CoV-2 може бути стабільним в сприятливому середовищі, він чутливий до стандартних методів дезінфекції… Якщо ви хочете захистити себе, дотримуйтесь правил гігієни, часто мийте руки та намагайтеся не торкатися обличчя, рота або носа", – зазначили дослідники.

Вчені закликають надавати перевагу безконтактному виду платежів та дотримуватися правил гігієни.

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Вирус, Пандемия, Хвороби, Вчені, Коронавірус, SARS-CoV-2.
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