Чому тренування вдома це краще ніж у тренажерному залі

Новини шоу бізнесу:Переваги домашніх тренувань, про які раніш ви і не задумувалися.

Якщо ви хочете, щоб кожне захоплення у вашому житті було корисним і ефективним, то вже, напевно, чули про те, що тренування в тренажерному залі принесуть результати швидше, ніж заняття вдома з інтернет-уроків.

Але ваші м'язи не знають, де вони знаходяться — в маленькій квартирці або в спортзалі, а в домашніх тренувань може бути значно більше переваг, ніж ви думаєте.

Не доведеться порівнювати себе з іншими

Сучасні дівчата часто потрапляють у пастку, порівнюючи свій прогрес з прогресом навколишніх. Але ми ж не знаємо, скільки часу знадобилося для досягнення певних фітнес-цілей стороннім людям. Крім того, у нас у всіх абсолютно різний метаболізм, а значить, і швидкість нарощування м'язів і втрати зайвої ваги. Вдома набагато простіше зосереджуватися лише на своїх успіхах, а не на тому, як тренуються інші люди, тобто зберігати мотивацію і захопленість заняттями.

Можна змінювати тип занять залежно від графіка

Іноді життя стає занадто напруженим, у вашому графіку може взагалі не бути вільного часу і немає нічого поганого в тому, що ви захочете пропустити тренування. Водночас у вас може з'явитися бажання потренуватися не в той час, який зазначено в вашому абонементі, наприклад, рано вранці або під час обідньої перерви. Тренування вдома — ідеальне рішення для тих, хто хоче зберігати постійний темп для досягнення своїх цілей, а також може присвятити не більше 30 хвилин на одне заняття.

Не потрібно витрачати час на дорогу

Навіть якщо ви обрали фітнес-центр неподалік від дому, це все одно означає, що вам потрібно буде приділити якийсь певний час, щоб зібратися і дійти до залу. Найкращий спосіб заощадити час в цій ситуації: тренуватися вдома, де шлях від ліжка до килимка для йоги займає всього кілька секунд.

Обстановка буде комфортнішою

Вперше йти у новий зал, в якому є тільки незнайомі вам люди і тренери, в чиєму професіоналізмі ви ще не впевнені, може бути складно. Вам доводиться активно рухатися, постійно потіти і, можливо, навіть турбуватися про свій зовнішній вигляд, так що цілком нормально, що ви можете відчути себе не у своїй тарілці.

Ваше занепокоєння може вплинути на якість тренувань: ви почнете боятися виконувати незнайомі і складні вправи або робити їх не в повну силу. Але якщо ви будете тренуватися вдома, в комфортній обстановці, цього не станеться, адже вам не потрібно витрачати свою концентрацію на світ навколо.

Можете побачити більше результатів

Варто враховувати, що більшість тренажерів фокусується тільки на одній групі м'язів, і деякі частини вашого тіла можуть зовсім не мати достатньої уваги. За допомогою тренувань, які ви плануєте самі, у вас є можливість працювати з різними групами м'язів, використовуючи прості предмети. Зовсім не обов'язково займатися на громіздких тренажерах, щоб повернути тонус тіла. Це можна зробити і з допомогою двох 1,5-літрових пляшок води замість гантелей.

Не підхопите вірус

Деяких запобіжних заходів може бути недостатньо, щоб не підхопити ті віруси, які поширюються у фітнес-центрах, особливо в холодні місяці року. Не всі тренажерні зали дезінфікують обладнання після використання, не кажучи вже про те, що ви дуже ризикуєш заразитися грибком або іншими інфекціями в душових. Тренуючись у власній кімнаті, ви можете бути впевнені у безпеці свого здоров'я.

Не потрібно поспішати

Людям, які вважають за краще займатися в тренажерних залах, повинно бути знайоме це відчуття, що вам не можна сповільнюватися ні на хвилину — адже наступна людина вже чекає поки звільниться обладнання. Домашні тренування — це можливість зберігати свободу в своїх діях, виходячи з власних потреб, а не того, як рухається черга до бігових доріжок. Крім того, так ви знижує ризик отримати травму через те, що поспішили закінчити підхід вправи.