Який вид спорту найкраще допоможе стопити жир

Новини шоу бізнесу:Який вид спорту допомагають топити жир?

Хто хоче схуднути, повинен багато рухатися. Однак, твердження, що нібито будь-який спорт, сприяє спаленню жирових відкладень — суперечливе.

Навпаки, деякі взагалі не підходять в боротьбі з надмірною вагою. Також помилково вважати, що чим більше ви пітнієте під час вправ, тим краще і швидше схуднете.

Ви коли-небудь пробували сайкл? Їзда на велосипеді у фітнес-центрах сильно навантажує м'язи. Крім виснажливого навантаження, тренери, часто сильно прискорюють темп. Однак учасники таких тренувань іноді дивуються, чому, попри прикладені зусилля вони не худнуть.

Пояснення досить просте: винуватицею є занадто висока швидкість, при якій спалюється цукор, а не жирочок.

Точно так само відбувається і у випадку з плаванням, за деякими винятками. Дані тренування не працюють в разі занадто повільного темпу, тому що немає попадання в жироспалюючу силову зону. Крім того, холодна вода, яка уповільнює обмін речовин, відіграє негативну роль на схудненні.

Плюс до всього після плавання організм настільки виснажений, що можна помилково з'їсти більше калорій, ніж було залишено в басейні. Так наша порада — краще обирайте басейни, де вода нагрівається вище 25 градусів. І вам доведеться плавати не менше 40 хвилин у швидкому темпі, щоб скинути непотрібні кілограми.

Так що ж потрібно? Ходьба і ще раз ходьба — відмінний і дуже ефективний варіант. Підходить навіть для тих, хто має якісь проблеми зі здоров'ям, у тому числі проблеми з суглобами. І ідеальна навіть для тих у кого мінімальний спортивний досвід

Звичайно, потрібно ходити в темпі більше ніж декілька хвилин в день. Хоча і тут рекомендації експертів різняться. Так що все в ваших руках і залежить тільки від ваших уподобань. Ви можете слідувати одній з наступних рекомендацій:

Робіть десять тисяч кроків на день, це піде на користь загальному стану здоров'я;

Ходіть три-чотири рази по пів години у швидкому темпі (п'ять-шість кілометрів на годину), але не бігайте.

Довгі відстані краще сприяють схудненню. Але починати краще з вищенаведених рекомендацій. Намагайтеся підтримувати правильну частоту пульсу, при якій поступово йтиме все непотрібне.

Найпростіший спосіб визначити потрібну частоту — почати розмовляти. Якщо ви починаєте задихатися, не маючи можливості відповісти — це вже поганий результат.

Будьте обережні, біг не підходить людям з великою надмірною вагою, тому що це означає сильне на суглоби, почати слід все ж таки з ходьби.