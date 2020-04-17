Українські вчені розробили тести для виявлення COVID-19 на ранній стадії

Новини технології:Учений додав, що і на цьому Україна не зупиняється. У планах науковців НВК “Діапроф-Мед” розробка тест-систем на антигени та на імуноглобулін А, який виявляють

Українські вчені і медики не зупиняються в розробці тест-систем на коронавірус. Минулого тижня НВК “Діапроф-Мед” оголосив про початок випуску тестів на виявлення антитіл до COVID-19, а нині завершена розробка системи на імуноглобулін M, яка дозволяє виявляти коронавірус у пацієнта на ранніх стадіях зараження. Такі тести можуть замінити вартісне і тривале ПЛР-тестування та забезпечити масовий скринінг населення. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів вчений-імунобіотехнолог Микола Співак.

“Ці тест-системи розробив цілий колектив наш, молодіжний. Можу всіх порадувати - сьогодні ми дослідили створену нову систему на імуноглобулін M. Ця система дозволяє детектувати ранні антитіла до COVID-19: 5-7 день захворювання, і тоді прослідкувати за перебігом інфекції, як вона буде розвиватися далі”, - сказав він.

Співак нагадав, що минулого тижня успішно завершилась розробка тест-систем на імуноглобулін G (антитіла до коронавірусу, які виявляють на 14-21 день зараження і які свідчать про перенесення COVID-19 пацієнтом).

“А сьогодні був величезний прорив, це те, що зробили мої учні і наші молоді дослідники. Адже, чим раніше буде детектована інфекція - тим із нею простіше впоратися”, - наголошує науковець.

За словами Співака, нові тест-системи раннього виявлення антитіл до коронавірусу (фактично рання стадія зараження) дозволять захистити медиків.

“Це дозволяє захистити лікарів, в першу чергу, щоб серед них визначити (хворих).

Ми не знаємо, коли закінчиться епідемія, і нам потрібно знати рівень колективного імунітету, тобто можна буде брати з різних верств населення, з різних міст і якщо колективний імунітет буде - це як передчасне попередження, що надалі не буде розповсюджуватися інфекція. Але це вже будуть епідеміологи робити”, - розповів він.

Співак додав, що не дивлячись на всі негаразди, які супроводжують науку, молоді вчені зараз об’єдналися і працюють на результат.

Він також пояснив, чим нові тест-системи на виявлення ранніх антитіл відрізняються від ПЛР-тестування.

“ПЛР детектує нуклеїнові кислоти лише, а це - антитіла, тобто те, що у людини розвилася інфекція. ПЦР - це потрібне тестування, але така діагностика довга і дуже дорога. Німеччина, до речі, теж створила тест-систему імуноферментного аналізу, але вона коштує 1 тис. євро, у нас це буде ще в 4-5 разів дешевше.

По друге: для проведення імуноферментного аналізу лабораторії є майже в кожному невеликому місці, це ціла галузь, яка детектує безпеку крові на різні інфекційні чинники, збудники, які можуть передатися разом із кров’ю. Ця галузь у нас розгалужена, людей не треба готувати. А щоб підготувати людей до ПЛР - їм треба пройти тести. Саме тому, імуноферментним аналізом (новими тест-системами на імуноглобулін M) ми зможемо одразу охопити велику частину території України та проводити фактично масові дослідження”, - пояснив він.