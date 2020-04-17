Троє космонавтів МКС приземлилися у Казахстані

Новини технології:Після медичного моніторингу стану, екіпаж на машинах попрямував до вертольотів, на яких вони одразу вилітають у Байконур.

Спусковий апарат пілотованого корабля "Союз МС-15", на борту якого з Міжнародної космічної станції (МКС) повернулися троє космонавтів, успішно приземлився в Казахстані. Про це повідомляє Казінформ.

"Сьогодні спусковий апарат пілотованого корабля "Союз МС-15" здійснив посадку в заданому районі в Карагандинській області. Всі операції щодо спуску і посадки пройшли в штатному режимі, самопочуття екіпажу добре", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед тих, що повернулися, були російський космонавт Олег Скрипочка, американка Джессіка Меїр і астронавт NASA Ендрю Морган, який працював на орбіті найдовше з цього екіпажу - 10 місяців і 39 годин роботи у відкритому космосі.

Місце дислокації пошуково-рятувальної групи було перенесено на Байконур через те, що аеропорти міст Караганди і Жезказгана, куди зазвичай прибували повітряні судна групи порятунку космонавтів, закрито через пандемію коронавірусу.

Пілотований корабель "Союз МС-15" перебував у складі Міжнародної космічної станції з 25 вересня 2019 року.

За час роботи екіпажу було проведено десятки експериментів з найрізноманітніших галузей науки за російською науковою програмою.

На борту Міжнародної космічної станції в цей час продовжує роботу екіпаж 63-ї тривалої експедиції у складі космонавтів Роскосмосу Анатолія Іванишина, Івана Вагнера і астронавта NASA Крістофера Кессіді.