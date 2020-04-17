Іноземні хакери атакують компанії, які досліджують коронавірус

Новини технології:Які саме країни стояли за атаками і які компанії постраждали, Угорец не уточнила.

Хакери, пов'язані з іноземними урядами, атакують американські компанії, які досліджують спричинену коронавірусом хворобу COVID-19. Про це заявила заступниця помічника директора Федерального бюро розслідувань США Тоня Угорец, повідомляє CNN.

"Ми, безсумнівно, спостерігали розвідувальну діяльність та деякі вторгнення в деякі з цих установ - особливо в ті, які публічно заявили, що працюють над дослідженнями, пов'язаними з COVID-19", - сказала Угорец.

За її словами, хакери, підтримувані іноземними державами, і раніше атакували біофармацевтичну промисловість. Однак число атак збільшилося з початку пандемії коронавірусу.

У ФБР зафіксували сплеск атак, кількість яких склала від 3 тис. до 4 тис. на день протягом останніх місяців, що перевищує типовий рівень – 1 тис. на день.

Угорец зазначила, що установи, які працюють над розробкою можливих ліків чи вакцин від коронавірусу, зацікавлені у публічному висвітленні своєї діяльності. Однак такими установами починають цікавитися "інші держави, зацікавлені в подробицях" їхньої роботи і, можливо, навіть в крадіжці конфіденційної інформації, якою володіють ці установи.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometer, станом на 17 квітня у світі зареєстровано майже 2,2 млн випадків COVID-19, з них понад 557,6 тис. осіб одужали, понад 147,5 тис. померли.