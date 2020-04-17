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У Європі створили додаток, що допоможе уникати контактів з хворими на COVID-19

У Європі створили додаток, що допоможе уникати контактів з хворими на COVID-19
10:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: скриншот з відео

Новини технології:У ЄС розроблено мобільний додаток, що допоможе уникати контактів з хворими на COVID-19, а також відстежувати імовірне інфікування серед знайомих хворого.

"Додатки, призначені для цифрового відстеження контактів, якщо застосовуватимуться відповідно до правил ЄС та за умови чіткої координації, можуть відіграти ключову роль на всіх фазах реагування на кризу, особливо в час поступового пом’якшення вимог щодо соціального дистанціювання", - йдеться у повідомленні.

Ці заходи, як зазначається, можуть розглядатися як доповнення до правил щодо встановлення контактів інфікованої людини та можуть допомогти у розірванні ланцюга поширення вірусу.

"Такі додатки з відстеження контактів можуть бути корисними для стримування коронавірусу. Але передумовою для їх застосування є суворе дотримання захисту приватних прав особи. Хоча ми маємо бути інноваційними у використанні технологій для боротьби з пандемією, ми не маємо порушувати наші цінності та вимоги щодо захисту приватності", - зазначив з цього приводу єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Як передбачається, такі додатки будуть встановлюватися у мобільні пристрої людей на добровільній основі та координуватимуться працівниками системи охорони здоров’я. Ці додатки мають видалятися відразу після того, як у них зникне необхідність.

Всі особисті дані в такій мережі мають бути приховані, тобто, добровольці реєструватимуться в цій мережі виключно анонімно, включаючи інфікованих.

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Технології на основі Bluetooth мають попереджати людей про наближення інфікованої людини спеціальним сигналом на мобільному телефоні, що має спонукати таких людей вжити додаткових заходів перестороги, перейти на самоізоляцію або пройти тестування на коронавірус.

Традиційна система виявлення мережі знайомств інфікованих також буде надалі використовуватися, наприклад, для громадян ЄС похилого віку, які не користуються мобільними пристроями, або для людей із обмеженими можливостями.

Вже до 30 квітня медичні органи країн ЄС мають оцінити ефективність таких додатків на національному та транскордонному рівні. До 31 травня вони мають поінформувати Єврокомісію про вжиті дії. Єврокомісія оприлюднить оглядову доповідь на підставі наданих даних у червні 2020 року з рекомендаціями щодо подальших дій.

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ЄС, Технології, Додаток, Європа, Covid-19.
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