Facebook додав нову реакцію на дописи користувачів у зв'язку з пандемією

Новини технології:Нова вподобайка це емоджі, що обіймає сердечко.

У соцмережі Facebook додали нову реакцію на дописи користувачів - "турботлива вподобайка". ЇЇ створили для висловлення підтримки під час пандемії коронавірусу. Про це повідомив менеджер з технічних комунікацій Facebook Александр Войка у мережі Twitter.

"Ми запускаємо нові реакції турботи у Facebook та Messenger як спосіб підтримати один одного під час цього важкого періоду. Ми сподіваємось, що ці реакції дадуть людям нові можливості продемонструвати свою підтримку у часи пандемії", - написав Войка.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що поширення нового коронавірусу набуло характеру пандемії.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 2 261 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 726 летальних, 579 187 осіб одужало.