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Google створить власну банківську картку

Google створить власну банківську картку
03:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини технології:Компанія таким чином має намір конкурувати з Apple та її кредитною карткою Apple Card, стверджує одне з джерел видання.

Компанія Google створить власну банківську картку, що буде інтегрована до платіжного сервісу Google Pay. Про це повідомляє TechCrunch.

"Картка Google та пов’язаний з нею обліковий запис дозволять користувачам купувати речі з карткою, мобільним телефоном або в мережі Інтернет", - йдеться у повідомленні.

Користувачі у разі втрати фізичної картки зможуть заблокувати її та користуватися віртуальною, аналогічно вони зможуть згенерувати новий номер віртуальної картки, якщо старий потрапить до шахраїв.

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Картку підключать до програми Google з новими функціями, які дозволять користувачам легко стежити за покупками, перевіряти баланс коштів або блокувати свій рахунок.

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Все по темі:

Google, Банк, Гроші, Технології, Банківська картка.
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