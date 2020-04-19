Чому в Україні настала криза для ІТ-сфери

Новини технології:Криза, яку спричинив коронавірус т жорсткі карантинні обмеження, зачепила і українську IT-галузь.

Компанії вже почали втрачати замовників та дохід, багато з них готуються до оптимізації бізнесу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного IT-рекрутинговим агентством INDIGO Tech Recruiters.

В опитуванні взяли участь 32 українські IT-компанії. більшість з них готуються до падіння попиту і планують оптимізувати бізнес.

До речі, більшість офісних команд після оголошення карантину почали працювати на віддалено – майже 80% респондентів перевели на віддалену роботу весь свій штат. Тільки 3% продовжують працювати в офісі.

Як борються з кризою

В опитуванні представники бізнесу також поділились досвідом впровадження антикризових заходів.

51,6% – не відкривають нові вакансії

45,2% – скорочують витрати на оренду офісу

38,7% – економлять на бонусах (навчання, тімбілдинги тощо)

9,3% – працюють в звичному режимі, наразі ще не визначились із планом подальших дій.

Що стосується звільнень, то їх поки не планують. Лише 15% з опитаних мають намір скоротити штат. 72% респондентів не планують навіть відправляти своїх працівників в неоплачувану відпустку.

Також більше половини опитаних наразі не планують знижували зарплати працівникам. При цьому 22% респондентів заявили, що скорочують заробітну плату співробітників.

Респонденти розповіли, що багато їхніх замовників почали обговорювати нові умови, щодо знижок та інших цін. Деякі компанії відмовляються від багатьох проєктів, зокрема IT-сервісів. Половина респондентів або вже втратили клієнтів або прогнозують це.