Чому в Україні настала криза для ІТ-сфери

Компанії вже почали втрачати замовників та дохід, багато з них готуються до оптимізації бізнесу.
Про це свідчать результати опитування, проведеного IT-рекрутинговим агентством INDIGO Tech Recruiters.
В опитуванні взяли участь 32 українські IT-компанії. більшість з них готуються до падіння попиту і планують оптимізувати бізнес.
До речі, більшість офісних команд після оголошення карантину почали працювати на віддалено – майже 80% респондентів перевели на віддалену роботу весь свій штат. Тільки 3% продовжують працювати в офісі.
Як борються з кризою
В опитуванні представники бізнесу також поділились досвідом впровадження антикризових заходів.
Що стосується звільнень, то їх поки не планують. Лише 15% з опитаних мають намір скоротити штат. 72% респондентів не планують навіть відправляти своїх працівників в неоплачувану відпустку.
Також більше половини опитаних наразі не планують знижували зарплати працівникам. При цьому 22% респондентів заявили, що скорочують заробітну плату співробітників.
Респонденти розповіли, що багато їхніх замовників почали обговорювати нові умови, щодо знижок та інших цін. Деякі компанії відмовляються від багатьох проєктів, зокрема IT-сервісів. Половина респондентів або вже втратили клієнтів або прогнозують це.