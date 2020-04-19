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У США можна одружитись по відеозв'язку

У США можна одружитись по відеозв'язку
21:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини технології:У США дозволили укладати шлюб через відеозв'язок.

В американському штаті Нью-Йорк дозволили укладати офіційні шлюби через відеозв'язок.

Про це в Twitter повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

«Я видаю розпорядження, яке дозволяє жителям Нью-Йорка отримувати свідоцтво про шлюб віддалено і дозволяє службовцям проводити церемонії за допомогою відеозв'язку», - написав він.

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Як повідомлялося, наразі США «лідирують» за кількістю підтверджених випадків зараження і летальних випадків: коронавірус там підтверджено у 738 923 осіб, з них 39 015 померли і 68 285 одужали.

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Все по темі:

США, Онлайн, Шлюб, Коронавірус, Одруження, Відеозв'язок.
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