У США можна одружитись по відеозв'язку

Новини технології:У США дозволили укладати шлюб через відеозв'язок.

В американському штаті Нью-Йорк дозволили укладати офіційні шлюби через відеозв'язок.

Про це в Twitter повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

«Я видаю розпорядження, яке дозволяє жителям Нью-Йорка отримувати свідоцтво про шлюб віддалено і дозволяє службовцям проводити церемонії за допомогою відеозв'язку», - написав він.

Як повідомлялося, наразі США «лідирують» за кількістю підтверджених випадків зараження і летальних випадків: коронавірус там підтверджено у 738 923 осіб, з них 39 015 померли і 68 285 одужали.