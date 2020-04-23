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Call of Duty Mobile: призовий фонд турніру в 1 мільйон доларів

Call of Duty Mobile: призовий фонд турніру в 1 мільйон доларів
23:29 Чт, 23 Квітень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини технології:Кваліфікаційні ігри пройдуть з 30 квітня по 24 травня.

В онлайн-шутере для смартфонів, Call of Duty: Mobile, проведуть турнір із загальним призовим фондом в мільйон доларів. Головним спонсором чемпіонату виступила компанія Sony Xperia. Про це на офіційному сайті гри повідомила компанія Activision.

Кваліфікаційні ігри на турнір під назвою World Championship 2020 почнуться 30 квітня і триватимуть до 24 травня. Учасники будуть змагатися на рейтингових серверах.

Гравці, які наберуть 80 очок за 10 змагальних матчів, перейдуть у другий етап, де їм належить сформувати окремі команди з іншими учасниками турніру. Згідно з правилами, учасники кваліфікаційних матчів не можуть користуватися сторонньою периферією, такою як ґеймпади, клавіатури та миші.

У Activision також зазначили, що крім призового фонду переможці отримають внутрішньоігрові нагороди. Подробиці про сам турнір компанія повідомить пізніше.

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Нагадаємо, Call of Duty: Mobile вийшла на Android та iOS у жовтні 2019 року. Лише за місяць після релізу мобільний шутер завантажили 148 мільйонів разів в App Store та Google Play.

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Все по темі:

Турнир, Онлайн-шутер, Технології, Call of Duty: Mobile, Призовий фонд, Мобільна гра.
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