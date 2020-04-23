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Новий дудл Google закликає людей залишатися вдома в період карантину

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Новий дудл Google закликає людей залишатися вдома в період карантину
10:02 Сьогодні Телеграф

Новини технології:Google підготував черговий дудл, яким закликав усіх дотримуватися карантину і залишитися вдома, адже зараз це саме те, що потрібно для боротьби з COVID-19.

Як і раніше новий дудл можна знайти на головній сторінці пошуковика Google. На сьогоднішньому тематичному малюнку від "Гугл" всі 6 букв в слові представлені в образі будиночків. Це з метою того, що б всі люди залишалися вдома під час пандемії коронавірусу.

При натисканні на зображення користувач потрапляє на інформаційну сторінку де зібрана актуальна інформація про поширення коронавірусу і карта поширення хвороби. Інформація виводиться з урахуванням розташування, користувач бачитиме дані актуальні для країни, в якій він знаходиться.

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли.

Нагадаємо, що 6 квітня Google запустила випуск серії дудлів, якими говорять спасибі тим людям, які протидіють поширенню вірусу.

Карта поширення коронавірусу (COVID-19)

Google випустив святковий Doodle до Дня Землі

Google Doodles: Дякую, помічники в боротьбі з коронавірусом:

6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві

8 квітня: співробітники аварійних служб

9 квітня: слідчі і санітарні працівники

10 квітня: працівники сільського господарства

13 квітня: боротьба з короновірусні хворобою

15 квітня: працівникам служб доставки, пакувальників і кур'єрам

16 квітня: працівникам зі сфери громадського харчування

Хвороба, викликана коронавірусною інфекцією COVID-2019, - це інфекційне захворювання, викликане новим, раніше невідомим коронавірусом. У більшості хворих COVID-19 спостерігаються легкі або помірні симптоми, одужання відбувається без специфічного лікування.

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Все по темі:

Google, Карантин, Гугл, Doodle, Дудл, Подяка, Закликає людей залишатися вдома, Спасибі.
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