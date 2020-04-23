Новий дудл Google закликає людей залишатися вдома в період карантину

Як і раніше новий дудл можна знайти на головній сторінці пошуковика Google. На сьогоднішньому тематичному малюнку від "Гугл" всі 6 букв в слові представлені в образі будиночків. Це з метою того, що б всі люди залишалися вдома під час пандемії коронавірусу.
При натисканні на зображення користувач потрапляє на інформаційну сторінку де зібрана актуальна інформація про поширення коронавірусу і карта поширення хвороби. Інформація виводиться з урахуванням розташування, користувач бачитиме дані актуальні для країни, в якій він знаходиться.
Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли.
Нагадаємо, що 6 квітня Google запустила випуск серії дудлів, якими говорять спасибі тим людям, які протидіють поширенню вірусу.
Карта поширення коронавірусу (COVID-19)
Google Doodles: Дякую, помічники в боротьбі з коронавірусом:
6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві
8 квітня: співробітники аварійних служб
9 квітня: слідчі і санітарні працівники
10 квітня: працівники сільського господарства
13 квітня: боротьба з короновірусні хворобою
15 квітня: працівникам служб доставки, пакувальників і кур'єрам
16 квітня: працівникам зі сфери громадського харчування
Хвороба, викликана коронавірусною інфекцією COVID-2019, - це інфекційне захворювання, викликане новим, раніше невідомим коронавірусом. У більшості хворих COVID-19 спостерігаються легкі або помірні симптоми, одужання відбувається без специфічного лікування.