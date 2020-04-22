Google випустив святковий Doodle до Дня Землі

Google представив святковий дудл, який присвятив Дню Землі. Зокрема, він звертає увагу на проблему масового вимирання бджіл.
Дудл зроблений у вигляді гри, в якій всі бажаючі можуть запилювати квіти разом з бджолою і дізнаватися цікаві факти про цих комах.
Наприклад, одним з таких є те, що без запилення бджолами не було б двох третин врожаю на планеті і 85% квіткових рослин.
Google Doodles: Дякую, помічникам в боротьбі з коронавірусом:
6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві
7 квітня: лікарі, медсестри та медичні працівники
8 квітня: співробітники аварійних служб
9 квітня: слідчі і санітарні працівники
10 квітня: працівники сільського господарства
13 квітня: боротьба з короновірусні хворобою
15 квітня: працівникам служб доставки, пакувальників і кур'єрам
Doodles будуть дякувати і іншим важливим працівникам, які мають відношення до боротьби з пандемією, в тому числі працівників охорони здоров'я, служб швидкої допомоги та багатьох людей, що підтримують такі послуги, як санітарія, харчування, громадський транспорт, школи та багато іншого.