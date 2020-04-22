Скачать
Середа, 22.04.2020
Виповнився рік, як Зеленський голова держави - "шутки шутками, а я президент"
Виповнився рік, як Зеленський голова держави - "шутки шутками, а я президент"
На Covid-19 в світі заражено більше 2,5 мільйони осіб
На Covid-19 в світі заражено більше 2,5 мільйони осіб
УЄФА рекомендує лігам дограти цей сезон
УЄФА рекомендує лігам дограти цей сезон
22 квітня, світ відзначає День Землі
22 квітня, світ відзначає День Землі

Google випустив святковий Doodle до Дня Землі

Дивіться фото (3)
Google випустив святковий Doodle до Дня Землі
08:13 Сьогодні Телеграф

Новини технології:

Google представив святковий дудл, який присвятив Дню Землі. Зокрема, він звертає увагу на проблему масового вимирання бджіл.

Дудл зроблений у вигляді гри, в якій всі бажаючі можуть запилювати квіти разом з бджолою і дізнаватися цікаві факти про цих комах.

Наприклад, одним з таких є те, що без запилення бджолами не було б двох третин врожаю на планеті і 85% квіткових рослин.

Google Doodles: Дякую, помічникам в боротьбі з коронавірусом:

6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві

7 квітня: лікарі, медсестри та медичні працівники

8 квітня: співробітники аварійних служб

9 квітня: слідчі і санітарні працівники

10 квітня: працівники сільського господарства

13 квітня: боротьба з короновірусні хворобою

15 квітня: працівникам служб доставки, пакувальників і кур'єрам

Google представив новий Doodle: подяка кур'єрам та працівникам служб доставки

Doodles будуть дякувати і іншим важливим працівникам, які мають відношення до боротьби з пандемією, в тому числі працівників охорони здоров'я, служб швидкої допомоги та багатьох людей, що підтримують такі послуги, як санітарія, харчування, громадський транспорт, школи та багато іншого.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (3)

Все по темі:

Google, Doodle, День Землі 2020.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Футбольний меморіал Лобановського перенесли через пандемію COVID-19
02 Чемпіонка Росії з велоспорту на шосе Олександра Гончарова дискваліфікована за допінг
03 Кількість летальних випадків у Британії зросла майже вдвічі
04 Польща купить у США 60 ракетних комплексів Javelin
05 Чому старі автомобілі більш надійні, ніж нові
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сінгапур продовжив карантин до 1 червня
Сінгапур продовжив карантин до 1 червня
У Києві повітря повернулося до нормального стану
У Києві повітря повернулося до нормального стану
Google випустив святковий Doodle до Дня Землі
Google випустив святковий Doodle до Дня Землі
Простий рецепт смачного турецького сніданку, який ти захочеш повторити
Простий рецепт смачного турецького сніданку, який ти захочеш повторити
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся