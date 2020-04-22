Google випустив святковий Doodle до Дня Землі

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Google представив святковий дудл, який присвятив Дню Землі. Зокрема, він звертає увагу на проблему масового вимирання бджіл.

Дудл зроблений у вигляді гри, в якій всі бажаючі можуть запилювати квіти разом з бджолою і дізнаватися цікаві факти про цих комах.

Наприклад, одним з таких є те, що без запилення бджолами не було б двох третин врожаю на планеті і 85% квіткових рослин.

Google Doodles: Дякую, помічникам в боротьбі з коронавірусом:

6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві

7 квітня: лікарі, медсестри та медичні працівники

8 квітня: співробітники аварійних служб

9 квітня: слідчі і санітарні працівники

10 квітня: працівники сільського господарства

13 квітня: боротьба з короновірусні хворобою

15 квітня: працівникам служб доставки, пакувальників і кур'єрам

Doodles будуть дякувати і іншим важливим працівникам, які мають відношення до боротьби з пандемією, в тому числі працівників охорони здоров'я, служб швидкої допомоги та багатьох людей, що підтримують такі послуги, як санітарія, харчування, громадський транспорт, школи та багато іншого.