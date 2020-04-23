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Четвер, 23.04.2020
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Google: тема коронавірусу використовується для кібератак у всьому світі

Google: тема коронавірусу використовується для кібератак у всьому світі
17:36 Сьогодні Телеграф УНН Фото: unsplash

Новини технології:Фахівці американської корпорації Google вважають, що поширенням коронавірусної інфекції у світі активно користуються хакери.

Така оцінка наводиться в повідомленні, опублікованому в середу в блозі компанії.

“Хакери часто розглядають кризу як можливість, COVID-19 не є винятком”, — констатували в Google. У компанії відзначили, що кіберзлочинці намагаються скористатися стурбованістю людей через пандемію для здійснення фішингових атак і різних видів шахрайства. “Наші системи в сфері безпеки зафіксували різні приклади цього — від імітації збору пожертвувань для благодійних та неурядових організацій, до відправки працюючим з дому співробітникам фальшивих повідомлень, нібито від роботодавця, і до підроблених сайтів, схожих на офіційні сторінки влади або управлінь охорони здоров’я”, — констатували в компанії.

У повідомленні наголошується, що раніше в цьому місяці Google фіксували відправку кожного дня через її поштовий сервіс Gmail приблизно 18 млн електронних листів, які стосуються теми коронавірусу та мають шкідливе програмне забезпечення. Зокрема, помічені масові розсилки фішингових листів, а також 240 млн повідомлень з нав’язливою рекламою. У Google повідомили, що “виявили понад десяток груп, що користуються підтримкою влади та здійснюють атаки і користуються темою COVID-19 в якості приманки”. Про які саме країни йдеться, в заяві не уточнюють.

Через пандемію COVID-19 в Україні відкладено впровадження Е-лікарняних

Компанія опублікувала карту, на якій позначено країни, мешканці яких піддавалися таким атакам, України серед цих країн — відсутня. Фахівці Google відзначають, що в одному випадку зазначені хакери намагалися викрасти дані у держслужбовців США. У компанії не мають відомості про те, щоб кіберзлочинцям це вдалося зробити.

У заяві загострили увагу на те, що хакери нерідко намагаються видати себе за співробітників організацій, що працюють в сфері охорони здоров’я, і переконати користувачів завантажити шкідливі програми.

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Google, Интернет, Пандемия, Кибератаки, Хакері.
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