Google Assistant покращив свою функцію розпізнавання голосу

Новини технології:Це дозволить голосовому помічнику краще відрізняти голос різних користувачів, які живуть в одному будинку та одночасно користуються Google Assistant.

Компанія Google покращила голосовому помічнику Google Assistant функцію, завдяки якій відтепер пристрій краще розпізнаватиме голоси користувачів. Про це у блозі повідомила менеджер продукту Google Assistant Наташа Єнсен.

«Налаштовуючи Google Assistant, Ви можете обрати Voice Match та навчити голосового асистента розпізнавати Ваш голос для того, аби Ви отримували персоніфіковані результати, такі як нагадування у календарі або відігравання улюбленої музики, навіть коли пристроєм користуються інші люди вдома», - написала вона.

За словами Єнсен, відтепер користувачі повинні казати довгі фрази у Voice Match на кшталт «Oкeй, Google відіграй мій плейлист для тренування» замість простого «Окей, Google».

Завдяки функції Voice Match до шести людей можуть одночасно користуватися пристроєм.

Зазначається, що спочатку функція буде доступна англійською мовою, а з часом вона поширюватиметься й на інші мови.

Оновлена функція впродовж кількох тижнів почне з’являтися у Google Assistant.