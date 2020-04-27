Мінцифри запустило електронний кабінет громадянина у додатку "Дія"

Новини технології:Зокрема, в електронному кабінеті можна буде подивитися інформацію про нерухомість, електронні документи, авто, землю, бізнес.

Міністерство цифрової трансформації України запустило електронний кабінет громадянина на порталі державних послуг "Дія".

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Україні з'явився кабінет громадянина", - написав він. Зокрема, в електронному кабінеті можна буде подивитися інформацію про нерухомість, електронні документи, авто, землю, бізнес.

Федоров підкреслив, що список даних в кабінеті громадянина буде розширюватися.

Кабінет міністрів України затвердив експеримент щодо реєстрації безробітних та призначення допомоги з безробіття в електронній формі за допомогою державного порталу "Дія".

22 квітня Міністерство цифрової трансформації представило електронні паспорти та студентські квитки в мобільному додатку для оцифрованих документів "Дія".







