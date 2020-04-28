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Вівторок, 28.04.2020
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В Україні нарахували майже три тисячі кібератак за тиждень

В Україні нарахували майже три тисячі кібератак за тиждень
12:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини технології:Команда CERT-UA Держспецзв’язку з 18 по 24 квітня зареєструвала 2882 кіберінциденти.

Це втричі більше, ніж було зареєстровано тижнем раніше і у 2-2,5 рази більше, ніж у середньому щотижнево реєструвалося у березні-квітні.

Про це повідомляється на сайті Держспецзв`язку.

"У рамках взаємодії з центрами реагування на комп’ютерні інциденти, участі у міжнародному співробітництві у сфері реагування на комп’ютерні загрози команда CERT-UA Держспецзв’язку в період з 18 по 24 квітня зареєструвала 2882 кіберінциденти. Опрацьовано 2878 інцидентів (у доменних зонах uagov – 5, uacom – 2873, fgov – 0, fcom – 0; з них запитів іноземних CERT - 2867)", - йдеться в повідомленні.

Так, було зафіксовано 17 фактів DDoS-атак (серед них на сайти Офісу Президента України, ДБР, Держспецзв’язку).

Протягом зазначеного періоду було посилено заходи безпеки та надано рекомендації щодо роботи 22 сайтів органів державної влади (сайт Луганської ОДА, Держспецзв’язку, МВС, НАБУ, КМУ, Мінінфраструктури, ДФС).

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Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури також зафіксувала 10761 підозрілу подію. Серед них - спроби викрадення інформації – 9, мережеве сканування - 2803, виявлення мережевого трояна – 1574, Web-атаки – 458, виявлення нестандартних протоколів або подій – 4344, спроби отримання прав адміністратора – 1531, спроби отримання прав користувача - 42.

Для порівняння з 11 по 17 квітня було зафіксовано 951 кіберінцидент. З 3 по 10 квітня зареєстровано 1174 кіберінциденти. З 28 березня по 2 квітня Держспецв`язку зареєструвала 1375 кіберінцидентів. З 21 до 27 березня було зафіксовано 1148 кіберінцидентів.

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Пандемия, Кибератаки, Хакері, Україна.
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