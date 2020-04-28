Samsung представив бюджетний варіант телефону для індійського ринку

Новини технології:Південнокорейська компанія Samsung представила смартфон Galaxy J2 Core (2020) для індійського ринку.

«Південнокорейський технологічний гігант Samsung представила нову версію смартфона Galaxy J2 Core в Індії», - про це повідомляє Times of India.Новий смартфон має назву Samsung Galaxy J2 Core (2020).

Сам пристрій доступний у трьох кольорах – синьому, чорному й золотому.

Його операційна пам'ять становить 1Гб, а внутрішня 16Гб. Водночас, завдяки додатковій карті пам’яті – внутрішнє місце для збереження даних може розширитися до 256 Гб.

Роздільна здатність смартфону дорівнює 960 х 540 пікселів.

Зазначається, що тилова камера Galaxy J2 Core (2020) має 8 Мп, а фронтальна камера - 5 Мп.

Потужність акумулятора становить 2600 мАг.

Стартова ціна Samsung Galaxy J2 Core (2020) від 83 доларів США.