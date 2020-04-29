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МВС переносить запуск автофіксації порушень ПДР

МВС переносить запуск автофіксації порушень ПДР
09:49 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини технології:Запуск системи в експлуатацію очікувався з 1 травня.

Міністерство внутрішніх справ переносить запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантинні обмеження.

Як нагадали у міністерстві, 12 березня МВС презентувало пілотний проект системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

Запуск системи в експлуатацію очікувався з 1 травня.

Проте 11 березня уряд запровадив карантинні заходи, аби не допустити поширення COVID-19.

Ці обмеження частково стосуються роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації.

Тому в МВС прийнято рішення відтермінувати роботу системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення карантину.

Нагадаємо, 24 квітня ВР вилучила з КУпАП норму щодо штрафних балів за зафіксовані в автоматичному режимі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

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12 березня в столиці відкрили автоматичний центр безпеки дорожнього руху, що стало фінальним кроком до впровадження автоматичної відеофіксації дорожнього руху.

У столиці встановлено 20 камер, до 1 травня ще 30 камер планували встановити в Київській області. Ці камери встановлені в місцях, де в результаті ДТП загинуло і постраждало найбільша кількість громадян.

У Києві та Київській області з 1 травня повинна була почати працювати система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

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Карантин, Запуск, МВС, Видеофиксация, ПДР, Автоматична, Перенсено.
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