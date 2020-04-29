Залишайтеся і грайте вдома: Google запустив популярні дудл-ігри

Google запустив марафон - 10 найпопулярніших за минулі роки ігрових інтерактивних дудлів порадують тих, хто сумує на самоізоляції.
Інтерактивні дудли будуть з'являтися на головній сторінці пошуковика протягом 10 днів, починаючи з 27 квітня. Перший дудл вже доступний.
У ньому необхідно прописувати алгоритм ходів для кролика, який збирає моркву.
Залишайтеся і грайте вдома з сьогоднішнім показом:
"Наша гра Doodle 2017 року на честь Оскара Фішінґера!"
Спочатку він був опублікований в 2017 році і присвячувався 50-річчю створення мов програмування для дітей.
28 квітня користувачі зможуть влаштувати змагання з крикету з равликами.
29 квітня - можна буде спробувати створювати світломузику.
30 квітня - можна навчитися грі на особливому музичному інструменті - терменвоксі.
1 травня - гра, де головними героями будуть садові гноми.
2 травня -гра, в якій потрібно допомогти винахідникові тесту для вимірювання гостроти перців позбутися від вогню в роті за допомогою морозива.
3 травня - мексиканське бінго, в яке можна зіграти з друзями по мережі.
4 травня - гра, де потрібно перемагати привидів за допомогою малюнків.
5 травня - гра присвячена зародженню хіп-хопу і пропонує спробувати себе в ролі діджея.
6 травня - класична гра Pac-Man.
Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди і сім'ї всюди проводять більше часу вдома. У світлі цього, ми запускаємо серію Doodle з поверненням, озираючись на деякі з наших популярних інтерактивних ігор Google Doodle!