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Залишайтеся і грайте вдома: Google запустив популярні дудл-ігри

Залишайтеся і грайте вдома: Google запустив популярні дудл-ігри
11:15 Сьогодні Телеграф

Новини технології:Починаючи з 27 квітня, найпопулярніші дудли останніх років будуть з'являтися на головній сторінці протягом 10 днів.

Google запустив марафон - 10 найпопулярніших за минулі роки ігрових інтерактивних дудлів порадують тих, хто сумує на самоізоляції.

Інтерактивні дудли будуть з'являтися на головній сторінці пошуковика протягом 10 днів, починаючи з 27 квітня. Перший дудл вже доступний.

У ньому необхідно прописувати алгоритм ходів для кролика, який збирає моркву.

Залишайтеся і грайте вдома з сьогоднішнім показом:

"Наша гра Doodle 2017 року на честь Оскара Фішінґера!"

Спочатку він був опублікований в 2017 році і присвячувався 50-річчю створення мов програмування для дітей.

28 квітня користувачі зможуть влаштувати змагання з крикету з равликами.

29 квітня - можна буде спробувати створювати світломузику.

30 квітня - можна навчитися грі на особливому музичному інструменті - терменвоксі.

1 травня - гра, де головними героями будуть садові гноми.

2 травня -гра, в якій потрібно допомогти винахідникові тесту для вимірювання гостроти перців позбутися від вогню в роті за допомогою морозива.

3 травня - мексиканське бінго, в яке можна зіграти з друзями по мережі.

4 травня - гра, де потрібно перемагати привидів за допомогою малюнків.

5 травня - гра присвячена зародженню хіп-хопу і пропонує спробувати себе в ролі діджея.

6 травня - класична гра Pac-Man.

Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусом: Google випустив новий doodle

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди і сім'ї всюди проводять більше часу вдома. У світлі цього, ми запускаємо серію Doodle з поверненням, озираючись на деякі з наших популярних інтерактивних ігор Google Doodle!

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Все по темі:

Google, Гугл, Doodle, Дудл, Залишайтеся і грайте вдома, Антикарантинний марафон.
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