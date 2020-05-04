Залишайтеся і грайте будинку: Дудл-марафон від Google для тих, хто нудьгує в самоізоляції

Новини технології:Google запустив марафон з найпопулярніших інтерактивних дудлів останніх років для тих, хто сумує на самоізоляції.

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди і сім'ї всюди проводять більше часу вдома.

У світлі цього, Googlе запускаємо серію Doodle з поверненням, озираючись на деякі з наших популярних інтерактивних ігор!

У сьогоднішньому дудл представлена гра, в якій потрібно допомогти винахідникові тесту для вимірювання гостроти перців позбутися від вогню в роті за допомогою морозива.

Де доступний цей дудл

Залишайтеся і грайте будинку:

"Наша гра Doodle 2016 року святкує Уілбур Сковілла!"

Починаючи з 27 квітня, найпопулярніші дудли останніх років з'являються на головній сторінці протягом 10 днів.