Залишайтеся і грайте будинку: Дудл-марафон від Google для тих, хто нудьгує в самоізоляції

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди і сім'ї всюди проводять більше часу вдома.
У світлі цього, Googlе запускаємо серію Doodle з поверненням, озираючись на деякі з наших популярних інтерактивних ігор!
У сьогоднішньому дудл представлена гра, в якій потрібно допомогти винахідникові тесту для вимірювання гостроти перців позбутися від вогню в роті за допомогою морозива.
Де доступний цей дудл
Залишайтеся і грайте будинку:
"Наша гра Doodle 2016 року святкує Уілбур Сковілла!"
Починаючи з 27 квітня, найпопулярніші дудли останніх років з'являються на головній сторінці протягом 10 днів.