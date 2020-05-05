Додаток "Дія" встановили вже понад три мільйони українців

Новини технології:Застосунок "Дія" Міністерства цифрової трансформації України встановили понад три мільйони людей.

"3 000 000 установлень застосунку "Дія". Чисто додатка. Крім авторизованих користувачів порталу та субпродуктів. Минуло рівно три місяці після старту продукту", - про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Водночас Федоров додав, що у застосунку виявили ряд проблем:

- якість даних в реєстрах. Раніше на базах заробляли, тепер верифікуються дані в них;

- некомпетентність і повільність чиновників;

- відсутність бажання відходити від годівниці. У технологічному бардаку зручно змінювати дані в реєстрах.

Він уточнив, що через це кожен день зустрічаються кейси, коли у когось не відображається те, чим він володіє, а якийсь держорган/бізнес не приймає електронний документ. «Шлях цифрової трансформації не швидкий... Запускаємо послугу за послугою», - додав він.

Як повідомлялося, бренд і концепцію застосунку «Дія» представили 27 вересня 2019 року в Києві. У грудні 2019 року тестовий доступ для застосунку відкрили п'яти тисячам користувачів, які подали заявки.

Застосунок можна безкоштовно звантажити в App Store і Play Market.