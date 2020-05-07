Скачать
Четвер, 07.05.2020
МОЗ: в Україні зафіксовано 13691 випадок коронавірусної хвороби
МОЗ: в Україні зафіксовано 13691 випадок коронавірусної хвороби
Джо Байден випереджає Трампа у передвиборчому рейтингу
Джо Байден випереджає Трампа у передвиборчому рейтингу
Евандер Холіфілд анонсував своє повернення в бокс
Евандер Холіфілд анонсував своє повернення в бокс
День матері 2020: історія і традиції свята
День матері 2020: історія і традиції свята

Світовий інтернет-трафік потроївся в умовах карантину

Світовий інтернет-трафік потроївся в умовах карантину
09:59 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини технології:Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ООН.

В умовах світової пандемії через коронавірус - потроївся інтернет-трафік. Проте, у світі досі 3,6 млрд людей не мають доступу до інтернету. 

"Пандемія COVID-19 кардинально змінила наше життя: те, як ми працюємо, спілкуємося один з одним, вчимося або купуємо предмети першої необхідності. Ці зміни торкнулися всього світу, і одночасно став ще більш очевидним так званий "цифровий розрив". Адже досі 3,6 мільярда людей у світі не мають доступу до інтернету", - йдеться у повідомленні.

Профільні експерти зазначають, що у Міжнародному союзі електрозв'язку високо оцінили роль працівників сектора інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і вважають їх "неоспіваними героями".

"Ми також повинні визнати, що у нинішніх умовах послугами та мережами ІКТ не так легко керувати. Адже ніхто не міг і уявити собі ситуації, коли трафік в інтернеті може майже потроїтися", - зазначають експерти.

Зазначається, якщо раніше широкосмуговий зв'язок найчастіше використовувався у міських офісах, тепер він все більше затребуваний у передмістях і сільських районах, жителі яких зараз навчаються або працюють, не виходячи з дому.

США видобуватимуть ресурси на Місяці без Росії

Нагадаємо, за інформацією Укртелекому, домашні інтернет-користувачі споживають більше інтернету в умовах карантину.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ООН, Онлайн, Карантин, Пандемия, Интернет-трафик, Спілкування, Потроївся, Коронавіс.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19
02 Європа переграла США в четвертому турі Онлайн Кубка з шахів
03 Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру
04 Деніел Вільямс запропонув Тайсону реванш
05 Бойовики 5 разів відкривали вогонь, є поранений
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінсоцполітики: потрібно створити 8 тис. посад соцпрацівників у регіонах
Мінсоцполітики: потрібно створити 8 тис. посад соцпрацівників у регіонах
Бойовики РФ вісім разів обстріляли українські позиції, є поранений
Бойовики РФ вісім разів обстріляли українські позиції, є поранений
Які зміни у роботі громадського транспорту очікуються після 22 травня
Які зміни у роботі громадського транспорту очікуються після 22 травня
Користь базиліка і секрети його використання
Користь базиліка і секрети його використання
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся