Світовий інтернет-трафік потроївся в умовах карантину

Новини технології:Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ООН.

В умовах світової пандемії через коронавірус - потроївся інтернет-трафік. Проте, у світі досі 3,6 млрд людей не мають доступу до інтернету.

"Пандемія COVID-19 кардинально змінила наше життя: те, як ми працюємо, спілкуємося один з одним, вчимося або купуємо предмети першої необхідності. Ці зміни торкнулися всього світу, і одночасно став ще більш очевидним так званий "цифровий розрив". Адже досі 3,6 мільярда людей у світі не мають доступу до інтернету", - йдеться у повідомленні.

Профільні експерти зазначають, що у Міжнародному союзі електрозв'язку високо оцінили роль працівників сектора інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і вважають їх "неоспіваними героями".

"Ми також повинні визнати, що у нинішніх умовах послугами та мережами ІКТ не так легко керувати. Адже ніхто не міг і уявити собі ситуації, коли трафік в інтернеті може майже потроїтися", - зазначають експерти.

Зазначається, якщо раніше широкосмуговий зв'язок найчастіше використовувався у міських офісах, тепер він все більше затребуваний у передмістях і сільських районах, жителі яких зараз навчаються або працюють, не виходячи з дому.

Нагадаємо, за інформацією Укртелекому, домашні інтернет-користувачі споживають більше інтернету в умовах карантину.