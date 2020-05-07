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Дейтінг додаток Tinder запускає функцію відеочату

Дейтінг додаток Tinder запускає функцію відеочату
12:28 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини технології:Одне з найбільш популярних додатків для онлайн-знайомств Tinder запустить функцію відеочатів, повідомила компанія Match Group, яка володіє додатком.

Відеочати в Tinder стануть доступними до кінця червня 2020 року, пише The Verge.

У звіті для акціонерів Match Group так пояснила необхідність нововведення: "Соціальне дистанціювання вимагало змін, які вплинули на наш бізнес. Звички людей, які взаємодіють з нашими продуктами, щоб почати стосунки, швидко змінилися".

Функція відеочату ускладнює відстеження можливих випадків харассмента й домагань, відзначає видання. Мабуть, компанія або створює свою власну систему виявлення образливих зображень, або шукає сторонню систему для цього.

Отже користувачам Tinder доведеться звикнути до ідеї свайпати, а потім спілкуватися з людьми по відео, а не зустрічатися з парою особисто.

У той же час навіть в умовах тотального світового карантину в Tinder відзначили сплески активності користувача на рівні «рекордних максимумів». Повідомляється, що найактивнішою групою користувачів програми стали жінки до 30 років - в квітні вони користувалися Tinder на 37% активніше, ніж в лютому.

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Середнє число щоденних повідомлень, відправлених в усіх програмах і сайтах для знайомств, що належать Match Group, в квітні було на 27% вище, ніж в останній тиждень лютого.

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Все по темі:

Карантин, tinder, Видеочат, Соціальна мережа, Знайомства, Соціальна дистанція.
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