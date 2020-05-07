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Xiaomi готує найдешевший смартфон з підтримкою 5G
Xiaomi готує найдешевший смартфон з підтримкою 5G

Xiaomi готує найдешевший смартфон з підтримкою 5G

Xiaomi готує найдешевший смартфон з підтримкою 5G
12:29 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини технології:Бренд Redmi, дочірнє підприємство компанії Xiaomi, збирається представити один знайбільш недорогих смартфонів з підтримкою мобільного зв’язку п’ятого покоління.

В якості основи цей поки безіменний смартфон отримає процесор MediaTek Dimensity 800 5G, запевняють джерела в Китаї.

Процесор Dimensity 800 позиціонується як процесор середнього рівня. Чіп складається з чотирьох ядер Cortex-A76 з частотою 2 ГГц, а також чотирьох ядер Cortex-A55, частота яких збігається з A76, графічний процесор Mali-G77 MP4 і вбудований модем 5G. На жаль, до сих пір не ясно, який саме відеоприскорювач використовується в чіпсеті.

Рівень процесора приблизно можна порівняти з серією Snapdragon 765, а це означає, що ми можемо очікувати доступний телефон 5G від Redmi. Передбачається, що Xiaomi запустить його з вартістю 1599 юанів (~ $ 226).

Також Redmi від Xiaomi готується до запуску нового варіанту K30, який отримав назву Redmi K30i. Цей пристрій також може стати доступним варіантом смартфонів з підтримкою 5G. Redmi K30i нібито буде коштувати $ 255.

За словами джерел в Китаї, Redmi покаже моделі Redmi 10X 4G, 9 або 10, і телефон з процесором MediaTek Dimensity 800 ще в травні. При цьому Redmi 10X 4G, мабуть, є китайською версією Note 9.

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Додамо, за оцінками компанії Strategy Analytics, в першому кварталі поточного року в глобальному масштабі було реалізовано 24,1 млн 5G-смартфонів. Протягом всього 2019 року поставки таких апаратів склали 18,7 млн одиниць.

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Технология, 5G, Xiaomi, Підтримка, Бренд Redmi, Найдешевший смартфон.
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