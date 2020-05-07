"Богдан" планує випускати автобуси із системами знезараження

Новини технології:Корпорація "Богдан" офіційно подала заявку для отримання патенту на встановлення системи очищення та знезараження повітря і поверхонь в салоні пасажирського транспортного засобу.

Про це повідомляє пресслужба корпорації "Богдан".

"Богдан" офіційно подав заявку для отримання патенту на встановлення системи очищення та знезараження як повітря, так і поверхонь в салоні пасажирського транспортного засобу, аналогам якої в Україні ще немає. Такі комплексні системи будуть встановлюватися в усіх автобусах і тролейбусах, які надалі виготовлятимуться в цехах луцького "Богдан Моторс"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така система очищає та знезаражує повітря і поверхні в салоні автобусів і тролейбусів від будь-яких шкідливих частинок, мікроорганізмів і вірусів. Для обробки на кінцевих точках маршруту будуть встановлені бактерицидні безозонові кварцові лампи, а протягом всієї мандрівки в салоні з пасажирами працюватиме бактерицидний рециркулятор повітря.

В корпорації наголошують, що не нові автобуси та тролейбуси «Богдан» також можна буде переобладнати та встановити у них такі комплексні системи очищення і знезараження.

Бактерицидні безозонові лампи вбивають віруси, в тому числі грипу, бактерії, мікроби, цвіль, грибки, дріжджі, спори та інші інфекційні мікроорганізми.

Бактерицидний рециркулятор призначений для знезараження повітря і поверхонь в приміщенні УФ-променями. Він застосовується для знищення мікроорганізмів та вірусів на поверхні предметів і в повітряному просторі у присутності пасажирів.