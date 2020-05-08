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Tesla відклала випуск суперкара Roadster

Tesla відклала випуск суперкара Roadster
16:51 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини технології:Маск вважає, що запуск найшвидшого автомобіля Tesla відкладуть як мінімум на 2 роки.

Глава Tesla пояснив, що до початку виробництва Roadster компанія повинна вирішити ряд інших завдань. У їх числі - збільшення обсягів випуску кросовера Model Y, запуск німецької та розширення китайської «Гігафабрик», початок виробництва Semi, а також пікапа Cybertruck.

Згідно з актуальним графіком частини з цих цілей передбачається досягти лише до кінця 2021 року, а це означає, що новий Tesla Roadster з’явиться не раніше 2022. При цьому, запевнив Маск, суперкар настільки хороший, що всі, хто дійсно чекає його, не пошкодують про це.

Ентузіазму Маска виявилося недостатньо, щоб зупинити виробничі затримки, викликані головним чином закриттям заводів через пандемію коронавірусу і проблемами з живленням від батарей. Затримки, швидше за все, будуть тривати до тих пір, поки фабрики не відчиняться на повну потужність.

Маск вважає, що запуск найшвидшого автомобіля Tesla відкладуть як мінімум на 2 роки.

Нагадаємо, базові характеристики Tesla Roadster — 100 км / год за 2,1 секунди, максимальна швидкість понад 402 км / год і запас ходу в 1000 кілометрів на одному заряді батареї на 250 кіловат-годин.

У цій ціновій категорії Tesla буде конкурувати з такими ексклюзивними і бажаними брендами, як McLaren, Bentley і Aston Martin. Початкова ціна в $ 200 тисяч на порядок нижча за суми, які зазвичай просять за зіставні по динаміці бензинові суперкари.

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Tesla, Roadster, Tesla Roadster, Cybertruck.
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