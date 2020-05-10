Tesla буде судитися з округом Аламеда за право почати роботу

Новини технології:Компанія Tesla подала позов до суду проти округу Аламеда, де знаходиться виробництво компанії з тим щоб визнати обмеження на роботу заводу незаконними.

За інформацією Tesla, всупереч підтримці губернатора міста Фрімонт, округ Аламеда наполягає на тому, що компанія не повинна відновлювати діяльність.

У компанії також заявили, що намагалися налагодити зв'язок з Агентством охорони здоров'я округу Аламеда, однак це не принесло успіху.

"На жаль, співробітник агентства, який приймає ці рішення, не відповів на наші дзвінки або електронні листи", - йдеться у повідомленні компанії.

У Tesla заявляють, що позиція округу не залишила іншого вибору, окрім як подати до суду.

"9 травня ми подали позов, в якому просили суд визнати недійсними накази округу про неможливість відновлення діяльності Tesla", - резюмували у компанії.