Три лідируючі авіакомпанії планують поновити рейси з України

Новини подорожі:Авіакомпанії Wizz Аir, Lufthansa і Czech Airlines поновлять рейси з України з кінця травня — початку червня.

Відповідна інформація оприлюднена на сайтах компаній, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, чеська авіакомпанія Czech Airlines планує відновити рейси з Праги і в Прагу 24 травня.

Czech Airlines інформує, що уже з 24 травня з Києва буде 7 рейсів на тиждень, а з 25 травня - 3 рейси на тиждень з Одеси.

Водночас угорська авіакомпанія Wizz Аir з 23 травня розпочала бронювання квитків на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова.

Також німецька авіакомпанія Lufthansa 1 червня відновлює перевезення з України.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.