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Viber запустить функцію групових відеочатів

Viber запустить функцію групових відеочатів
11:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини технології:У месенджері Viber з'явиться функція групових відеочатів для 20 осіб.

Про це йдеться у пресрелізі компанії Rakuten Viber, який є у розпорядженні Укрінформу.

"У Viber, провідному додатку для спілкування в Україні, скоро з'являться групові відеодзвінки необмеженої тривалості за участю до 20 осіб (на першому етапі запуску функції). Надихнувшись успіхом використання групових аудіодзвінків, Viber розширює можливості для спілкування за допомогою відео, щоб задовольнити попит на відеочати, які здатні замінити особисті зустрічі з сім'єю, друзями або колегами", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що функція групових відеодзвінків доповнює інші можливості програми для спілкування на відстані, такі як групчати для 250 осіб і аудіодзвінки на 20 осіб. Аби почати груповий відеочат, необхідно натиснути кнопку «відео» у верхній частині екрану або просто запросити більше учасників в поточний відеодзвінок.

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Операційний директор Rakuten Viber Офір Еял відзначив, що через пандемію функція таких відеодзвінків гратиме більшу роль, ніж раніше.

«Ми раді, що скоро наші користувачі зможуть здійснювати відеодзвінки за участю до 20 осіб, і мають намір збільшити це число найближчим часом. Viber виконує важливу для суспільства задачу, актуальну сьогодні як ніколи, дозволяючи людям легко спілкуватися один з одним. У зв'язку з пандемією відеочати гратимуть в нашому житті значно більшу роль, ніж раніше, тому ми запускаємо функції, які об'єднують людей навіть на відстані», - заявив він.

Як повідомлялося, під час карантину у Viber рекомендують використовувати програми, які захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням.

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Карантин, Viber, Видеочат, Дзвінки.
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