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Компанія Маска сконструювала ще один тунель під Лас-Вегасом

Компанія Маска сконструювала ще один тунель під Лас-Вегасом
11:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини технології:Компанія Boring Company Ілона Маска проклала вже другий тунель під Лас-Вегасом, де планують запустити високошвидкісну автомобільну трасу наступного року.

«Boring Company Ілона Маска завершила прокладання другого тунелю під конференц-центром у Лас-Вегасі. Таким чином була завершена перша фаза 52,5-мілйонного проєкту, який дозволить перевозити відвідувачів між двома точками», - про це повідомляє The Verge.

Перший тунель Convention Center Loop був збудований ще у лютому цього року.

Нині планується будівництво станцій по одній в обох кінцях тунелю та однієї посередині, де люди зможуть очікувати на транспорт.

Відкриття самого тунелю заплановане на січень 2021 року.

Зазначається, що у Convention Center Loop можна буде перевозити понад чотири тисячі людей за годину у різних транспортних засобах Tesla. Замість 15-хвилинної прогулянки, відвідувачі центру зможуть дістатися до місця призначення за всього дві хвилини.

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Як повідомлялося, 19 грудня американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск презентував перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом, прокладений The Boring Company.

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Лас-Вегас, Илон Маск, Будівництво.
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