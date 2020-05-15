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П'ятниця, 15.05.2020
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В Італії винайшли шолом, який сканує температуру навколо

В Італії винайшли шолом, який сканує температуру навколо
05:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини технології:Італійські інженери тестують в аеропорту Риму «розумний» шолом для заміру температури серед пасажирів.

«Інженери в аеропорту (Риму – ред.) тестують «розумний» шолом для заміру температури у пасажирів та виявлення у них коронавірусу», - про це повідомляє Independent.

Як повідомляє газета, працівник аеропорту може пересуватися по аеропорту й сканувати будь-кого у своєму радіусі інфрачервоним сканером, що вбудований у шоломі.

Якщо на пасажирі буде відображене червоне світло, це може означати, що він або вона має підвищену температуру та може бути носієм коронавірусу.

У свою чергу саму людину можуть не допустити на рейс.

Наразі «розумний» шолом тестують в аеропорту Ф'юмічіно у Римі, проте в разі успішності експерименту технологію можуть почати використовувати в інших аеропортах.

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Зазначається, що італійська влада планує збільшити кількість польотів з наступного місяця після карантину, який був запроваджений під час пандемії коронавірусу у країні.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 травня у світі коронавірус COVID-19 діагностували у 4 429 744 осіб, з них – 298 174 людини померли, 1 659 791 особа одужала.

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Италия, Температура, Технології, Винахід, Розумний шолом.
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