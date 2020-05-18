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Завод "Іскра" розробив новітню радіолокаційну станцію

Завод "Іскра" розробив новітню радіолокаційну станцію
15:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини технології:Завод «Іскра» розробив новітню радіолокаційну станцію для бойового застосування у складі дивізіонів зенітно-ракетних військ протиповітряної оборони ЗСУ, яку можна розгорнути за лічені хвилини.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"На казенному підприємстві "Науково-виробничий комплекс" Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розроблено і в стислі терміни виготовлено дослідний зразок нової перспективної радіолокаційної станції 80К6КС1. Основне призначення станції – виявлення в зоні огляду, супровід і вимір трьох координат повітряних об’єктів та їх швидкості у складі зенітно-ракетного комплексу. Станція 80К6КС1 створена для бойового застосування у складі дивізіонів зенітно-ракетних військ протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, радіолокаційна станція сумісна з наявними зенітно-ракетними комплексами як Збройних сил України, так і закордонного виробництва. Станція 80К6КС1 є модифікацією лінійки радарів 79К6 та 80К6 виробництва "Іскри", що добре зарекомендували себе на службі у Повітряних Силах ЗСУ.

"Ключовими елементами технологічного успіху цієї розробки є побудова передавального пристрою на сучасних твердотільних модулях, використання технологій цифрових антенних решіток, реалізація на новітній елементній базі спеціальних обчислювачів радіолокаційних сигналів, що працюють за розробленими на підприємстві високоефективними алгоритмами. Для підвищеної мобільності радіолокаційної станції вся апаратура розміщується на одному транспортному засобі вітчизняного виробництва. Це дозволяє розгортати та згортати мобільну станцію за лічені хвилини", – зазначив директор "Іскри" Юрій Пащенко.

За його словами, у процесі випробувань радіолокаційна станція підтвердила усі заявлені тактико-технічні характеристики і найближчим часом відбудуться державні випробування.

У пресслужбі нагадали, що нещодавно у ДК "Укроборонпром" був створений Стратегічний комітет, до якого увійшло керівництво Концерну та директори найбільших підприємств, зокрема, і директор "Іскри" Юрій Пащенко. Комітет працюватиме над розробкою довгострокових бізнес-стратегій майбутніх секторальних холдингових компаній та створенням перших холдингів.

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Завод, Искра, Розробка, Радіолокаційна станція, Новітня технологія.
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