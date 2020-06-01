Міжнародний день захисту дітей 2020: Google створив святковий дудл

Новини технології:Сьогодні, 1 червня, весь світ відзначає Міжнародний день захисту дітей.

Новий Дудл Google присвячений Дню дитини. Він же називається Міжнародний день захисту дітей.

Міжнародний день захисту дітей відзначається з 1950-року після того, як в 1949 році його затвердили на сесії Міжнародної демократичної федерації жінок.

У 1959 році ООН прийняла Декларацію прав дитини, в якої визначені соціальні і правові принципи захисту і благополуччя дітей. Однак ця декларація мала тільки декларативний і рекомендаційний характер, а для захисту і забезпечення прав дитини необхідні були конкретні закони і міжнародні договори. Через це 20 листопада 1989 Генасамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини, яка стала світовою конституцією для дітей. Україна ратифікувала цю Конвенцію 27 вересня 1991.

День захисту дітей відзначають з метою привернути увагу дорослих до дотримання прав дітей на свободу думки, освіти, захисту від насильства та права на життя. Батьки, як і держава повинні визнавати і дотримуватися права і свободи дітей. Про це йдеться в Декларації прав дитини, прийнятій ООН в 1959 році.

З Днем захисту дітей!