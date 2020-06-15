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Не друкує принтер? Як виправити помилку в останньому оновленні Windows 10

Не друкує принтер? Як виправити помилку в останньому оновленні Windows 10
16:03 Сьогодні Телеграф Фото: nv.ua Фото: pixabay.com
Компанія Microsoft днями випустила оновлення Windows 10. Користувачі відразу ж помітили помилку у новому софті, яка порушує роботу принтерів.

Через свою популярність і поширення на сотні мільйонів комп’ютерів по всьому світу, операційна система Windows від Microsoft відома набагато більшою кількістю вразливостей і багів, у порівнянні з конкурентами macOS або Linux.

Однією з найсвіжіших проблем «вінди» стало останнє оновлення Windows 10, яке компанія випустила на днях: виявилося, що помилка в цій версії операційної системи порушує роботу принтерів.

Про це повідомили самі користувачі на форумах Microsoft і Reddit. За їх словами, проблема торкнулася принтерів брендів HP, Canon, Panasonic, Brother, Ricoh та інших.

Користувачі заявили, що після установки червневого оновлення Windows 10, принтери перестали друкувати PDF-документи, і в цілому почали працювати неправильно. Часто вікно друку видає помилку або просто закривається.

У Microsoft підтвердили цю інформацію і заявили, що оновлення Windows 10, — KB4560960 і KB4557957, — які стали доступні 9 червня 2020-го, дійсно містять помилку підключення принтерів і можуть порушити роботу деяких пристроїв.

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Зараз розробники Microsoft працюють над виправленням бага і обіцяють вирішити проблему якомога швидше.

Найпопулярнішим методом виправлення помилки серед користувачів мережі залишається установка іншої версією драйверів принтера або видалення останнього оновлення Windows 10.

Нагадаємо, для втановлення останніх оновлень Windows 10 потрібно перейти на сайт Microsoft, і вибрати версію операційної системи, яка вас цікавить (Home або Professional).

Після скачування на вашому комп’ютері з’явиться додаток MCT, який дозволить завантажити необхідний образ системи і встановити нову ОС з нього, або підготувати завантажувальну «флешку» на базі USB-носія відповідного обсягу.

В процесі у вас буде можливість вибрати не тільки версію Windows 10, але і її основну мову.

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Все по темі:

Windows 10, Оновлення, Операційні системи.

Автор:

Телеграф
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