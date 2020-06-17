У США стартували продажі робособаки від Boston Dynamics (Відео)

У вільний продаж надійшов робот Spot, якого ще називають роботом-собакою, від американської компанії Boston Dynamics.

Стартували продажі робособаки Spot компанії Boston Dynamics для всіх компаній у США за 74,5 тисячі доларів.

Однак клієнтам з інших країн пропонується тільки дізнатися вартість і умови оренди. Про це повідомляється на сайті компанії.

Також компанія виклала у своєму Youtube-каналі рекламний ролик, в якому показано вміння робота. На кадрах видно, як Spot ходить, піднімається по сходах, віджимається нарівні з людиною, піднімається на пагорбі, перекидається і намагається відкрити двері. Також показано, як кілька робособак грають у футбол, переміщують людину на дерев'яній дошці і тягнуть великовантажний автомобіль за прив'язаний трос. Крім цього, роботи можуть записувати відео і проводити огляд місцевості.

Spot пропонують використовувати в тому числі для автоматичного збору даних, перевезення вантажів та інших завдань.

Додатково Boston Dynamics пропонує купити запасний акумулятор, а також підписку на річне преміум-обслуговування за 15 тисяч доларів.