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У США стартували продажі робособаки від Boston Dynamics (Відео)

У США стартували продажі робособаки від Boston Dynamics (Відео)
10:39 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: shop.bostondynamics.com
У вільний продаж надійшов робот Spot, якого ще називають роботом-собакою, від американської компанії Boston Dynamics.

Стартували продажі робособаки Spot компанії Boston Dynamics для всіх компаній у США за 74,5 тисячі доларів.

Однак клієнтам з інших країн пропонується тільки дізнатися вартість і умови оренди. Про це повідомляється на сайті компанії.

Також компанія виклала у своєму Youtube-каналі рекламний ролик, в якому показано вміння робота. На кадрах видно, як Spot ходить, піднімається по сходах, віджимається нарівні з людиною, піднімається на пагорбі, перекидається і намагається відкрити двері. Також показано, як кілька робособак грають у футбол, переміщують людину на дерев'яній дошці і тягнуть великовантажний автомобіль за прив'язаний трос. Крім цього, роботи можуть записувати відео і проводити огляд місцевості.

Spot пропонують використовувати в тому числі для автоматичного збору даних, перевезення вантажів та інших завдань.

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Додатково Boston Dynamics пропонує купити запасний акумулятор, а також підписку на річне преміум-обслуговування за 15 тисяч доларів.

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Все по темі:

Boston Dynamics, Спот, Робособаки, Стартували продажі.

Автор:

Телеграф
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